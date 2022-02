Ajax-perschef noemt het 'jammer' dat vrouwen zich zonder toestemming bij pers meldden over Overmars

Ajax-perschef Miel Brinkhuis noemde het in een online bijeenkomst van de club 'jammer' dat de vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van directeur Marc Overmars zich zonder toestemming van de media-afdeling bij de pers hebben gemeld. Dat meldt NRC .

Dat blijkt uit een reconstructie van de krant, die de zaak eerder deze week al aan het licht bracht. Tijdens een online bijeenkomst voor het voltallige personeel van de club gaf Brinkhuis aan dat hij het jammer vindt dat de vrouwen zonder toestemming van de media-afdeling naar buiten traden. Hij prees de vrouwen die dat niet deden. Verder gaf hij volgens de krant aan dat een deel van de vrouwen nog bij de club werkt.

Tegen AT5/NH Nieuws geeft hij aan zich te willen onthouden van commentaar.

Van der Sar

Uit de reconstructie blijkt verder dat algemeen directeur Edwin van der Sar alleen het ANP te woord heeft gestaan en op andere media-verzoeken niet is in gegaan. Betrokkenen meldden aan het NRC wel dat hij 'erg aangeslagen' is. De oud-doelman gaf aan niets af te weten van het gedrag van zijn oud-ploeggenoot.

Sinds zondagavond, toen Ajax het nieuws zelf naar buiten bracht, is het onrustig rond Ajax. Sponsoren VodafoneZiggo en ABN Amro hebben aangegeven eerst tekst en uitleg van de club te willen krijgen, voor ze besluiten de sponsorovereenkomst al dan niet voort te zetten.