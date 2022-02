Jonker en Van Doorm balen van mislopen overwinning: "Twee punten verloren"

Telstar pakte ondanks een rode kaart voor Roman Tugarinov een punt in Helmond. Het werd uiteindelijk 2-2, maar trainer Andries Jonker baalde van het mislopen van de volle winst. "Tot aan de rode kaart domineren wij de wedstrijd."

Andries Jonker zag dat zijn ploeg twee punten liet liggen in Helmond - NH Sport

De rode kaart van Tugarinov gooide roet in het eten voor de plannen van Jonker. De trainer moest bij rust ingrijpen en meerdere wissel doorvoeren. De wijzigingen sorteerden echter het juiste effect, want in de tweede helft deed Telstar ondanks de man minder situatie niet onder voor Helmond Sport.