Excelsior trakteert Jong Ajax op keiharde nederlaag

Het begin was volledig voor de bezoekers. Naci Ünüvar zette spits Christian Rasmussen alleen voor keeper Stijn van Gaal en de Deen scoorde feilloos. Vanaf dat moment was het wachten op de 0-2, maar Jong Ajax verzuimde dat. Het missen van kansen werd de nummer drie van de competitie fataal, want halverwege stond het 3-1. Bij 2-1 miste Ünüvar tot overmaat van ramp een strafschop door de bal over te schieten.

Hattrick Dallinga

Topscorer van de eerste divisie Thijs Dallinga kreeg het op zijn heupen bij Excelsior. De spits wist voor het eerst sinds 18 december weer te scoren. Hij deed dat meteen drie keer. De andere goals werden gemaakt door Reuven Niemeijer, Redouan El Yaakoubi (heerlijke knal) en Calvin Raatsie (eigen doelpunt). Liam van Gelderen maakte het tweede doelpunt van Jong Ajax. De ingevallen rechtsback was het eindstation van een mooie aanval.

Ondanks de nederlaag blijft Jong Ajax derde staan. De achterstand op koploper FC Volendam is opgelopen tot tien punten na 26 wedstrijden.

Opstelling Jong Ajax: Gorter (Raatsie/46); Regeer (Van Gelderen/60), Llansana, Hillen (Yah/83), Salah-Eddine; Hlynsson, Kudus (Hansen/60), Taylor (Fitz-Jim/60); Ünüvar, Rasmussen, Daramy