Gedicht voor Amsterdammer die drie jaar dood thuis lag: "Om troost te bieden"

Vemoedelijk lag hij al drie jaar dood in zijn huis, de man die deze week gevonden werd in zijn woning aan het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost. Het nieuws greep veel mensen aan, onder wie dichter Pieter Stroop van Renen. Die maakte een gedicht voor de man.

"Onvoorstelbaar", noemt Stroop van Renen het dat de man vermoedelijk pas na drie jaar werd aangetroffen. "Het is ongelofelijk. Drie winters, drie zomers, drie lentes. Verbijsterend", zegt de dichter. "Er gebeuren soms dingen en dan laat ik al mijn werk even vallen. Pennen neer en dan schrijf ik iets op. Waarom? Om troost te bieden of zelf troost te vinden. Of om worden te geven aan iets wat anders onbegrijpelijk is."

Stroop van Renen hoopt dat de politiek in actie komt om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. "Ik hoop dat mevrouw Halsema zich realiseert dat er iets moet gebeuren. Misschien is er iets te doen op gemeenteniveau om mensen te detecteren die misschien eenzaam zijn en die het verdienen om omarmd te worden."