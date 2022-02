'Rood' Telstar sleept punt uit het vuur in Helmond

Telstar begon sterk aan de uitwedstrijd in Stadion De Braak. Vooral het duo Randy Wolters/Rein Smit deed het goed. Het was dan ook geen verrassing dat zij voor de 0-1 zorgden. Een voorzet vanaf links van Wolters werd knap binnengetikt door Smit.

Doorgebroken speler

Plots stond de wedstrijd op zijn kop toen verdediger Tugarinov de doorgebroken Aaron Bastiaans neerhaalde. Scheidsrechter Jesse Rozendal gaf de Rus de rode kaart. Het ondertal zorgde meteen voor problemen. Helmond Sport miste een aantal kansen, maar op het schot van Arno van Keilegom had doelman Abdel El Ouazzane geen antwoord: 1-1.

Op voorsprong met tien

In de tweede helft was het vooral tegenhouden voor de Velsenaren. Bij een van de spaarzame aanvallen van Telstar was het plots raak. Een goede combinatie tussen Sven van Doorm en Smit eindigde bij de aanvoerder. Hij knalde de bal hard in de korte hoek.

Helaas konden de Witte Leeuwen niet lang genieten van de voorsprong. Helmond Sport-spits Jelle Goselink scoorde uit een voorzet van Dylan Seys. Op dat moment stonden er 69 minuten op de klok. In de slotfase wist Telstar met hangen en wurgen het gelijkspel over de streep te trekken.