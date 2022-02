'Contactcirkel' geeft Diny (91) een veilig gevoel: "Als ik val in de douche word ik gemist in de belronde"

Elke ochtend om 8.30 uur wordt Diny Rootmensen (91) gebeld. "Ik ga nog even boodschappen doen", zegt ze tegen de vrijwilliger aan de andere kant van de lijn. De zogeheten contactcirkel is om te checken of alles oké is met de alleen wonende Diny. Die belronde lijkt relevanter dan ooit, gezien het nieuws dat een man drie jaar dood in huis lag .

Een van die mensen is dus Diny. De 91-jarige had ook meegekregen dat een Amsterdammer jarenlang in zijn appartementencomplex in Amsterdam-Zuidoost lag. De man werd gevonden toen de woningcorporatie het huis wilde leegruimen, nadat er meermaals tevergeefs contact was gezocht. "Dan ben ik blij met onze contactcirkel", vertelt Diny tegen NH Nieuws.

Vrijwilligers van Stichting Wonen Plus Welzijn in Dijk en Waard bellen dagelijks naar een groep alleenstaanden vanuit de omgeving om te kijken hoe het gaat. "Het zijn vooral deelnemers met een klein netwerk. Vaak ook mensen die aangeven dat ze niet dood gevonden willen worden in hun huis," zegt Martine Raams van de stichting.

Voordat ze 's morgens wordt gebeld, stapt ze altijd eerst nog even onder de douche, want: "Als ik dan val in de douche, word ik gemist in de belronde en weten ze dat er iets aan de hand is. En als ik opneem weet iemand dat je er nog bent, zeg maar."

Afwezigheid is dus één van de dingen die de vrijwilligers en deelnemers opmerken tijdens hun belronde, maar dat is niet het enige, legt Martine Raams uit. "We hebben een keer iemand aan de lijn gehad die heel warrig sprak. Toen gingen bij ons gelijk alarmbellen af." Er is direct 112 gebeld. "Later bleek dat deze vrouw een tia had gehad. Zonder de belcirkel had het heel anders kunnen aflopen, nu waren we er op tijd bij," vertelt Martine.

Eenzaamheid

Hoewel het natuurlijk niet aan te tonen is of zo'n contactcirkel tragische gebeurtenissen als afgelopen week in Amsterdam kan voorkomen, geeft het Diny in ieder geval een veilig gevoel én het is een medicijn zijn tegen eenzaamheid.

"Soms zeggen we wel eens, we zijn al vijf minuten aan het bellen, we moeten echt stoppen hoor. Ja, het is ook best wel gezellig." De deelnemers zijn nu vooral vijftig plus, maar daar kan verandering in komen. Volgens Martine is iedereen welkom binnen de contactcirkel.

"Er zijn zeker nog plekken vrij, dus mensen mogen zich aanmelden voor een stukje sociaal contact." In Alkmaar kon vorig jaar oktober ook wekenlang een man dood in huis liggen. Hij was op zichzelf, had weinig contact met de buurt.

"Vandaar dat we niet meteen in de gaten hadden dat er echt iets mis was. Pas toen we vorige week de vliegen tegen het keukenraam zagen zitten, kregen we een naar gevoel en hebben we samen met de buren de politie gebeld."