'Een echte man fluit na en scoort': in gesprek over mannelijkheid en ongewenst gedrag

Mirjam Decoz, arbeidsrechtadvocaat in Haarlem en gespecialiseerd in seksuele intimidatie op het werk, heeft het druk sinds de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Ze praat samen met Bas Zwiers, die emancipatieworkshops voor mannen geeft, in het programma Lunchroom op NH Radio onder andere over ongevraagde 'dickpics'. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een vrouw dat prettig vond."

Decoz is naast arbeidsrechtadvocaat, ook voorzitter van klachtencommissies bij bedrijven. Ze vertelt dat veel werkgevers een mail naar hun personeel hebben gestuurd naar aanleiding van verhalen in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarin doen zij het verzoek om er melding van te doen als er binnen hun organisatie iets speelt op dat gebied. "Nou, daar hebben werknemers ook aan voldaan. Dus ja, er zijn nu meer meldingen en ik heb het zeker drukker nu."

Ze verwacht dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, en dat het wel even duurt voordat er nog meer meldingen komen. Dat komt omdat het voor werknemers vaak heel lastig is om zich uit te spreken over ongewenst gedrag op de werkvloer. "Het is natuurlijk spannend om vlak na de eerste meldingen in de publiciteit meteen in de benen te gaan. Het is denk ik voor mensen ook een periode waarin ze dat zelf nog zorgvuldig willen overwegen."

'Risico-factoren'

Duidelijk is inmiddels wel dat grensoverschrijdend gedrag overal voor kan komen: in de showbizz, in de politiek of bij een voetbalclub. Volgens Decoz zijn er bepaalde 'risico-factoren', zoals bijvoorbeeld het werken met onconventionele werktijden. "Omdat er dan toch een iets informelere setting is waarin je samenwerkt."