'Het liefst bij jou': Haarlemse Fleur schrijft Valentijnsliedje

Zangeres Fleur Raateland vertelt in Culture Club over haar nieuwe single 'het liefst bij jou'. Ter promotie van haar lied gaf ze een bos bloemen aan een aardige Haarlemmer.

De twintigjarige Fleur komt uit Anna Paulowna, maar woont sinds een paar jaar in Haarlem. Daar volgde ze een opleiding aan het conservatorium. Hoewel ze pas twintig is, heeft Fleur al een vracht aan ervaring. "Vanaf mijn veertiende treed ik al op bij de Crazy Piano's. Dat is een show waar ik pianospeel en zing", zegt Fleur. "We doen alleen maar covers en het is altijd leuk om te zien hoe het publiek uit zijn dak gaat."

Valentijn

Fleur schrijft en zingt de laatste jaren ook eigen nummers. Voor de film Zwaar verliefd 2 schreef ze de titelsong 'Alleen zonder jou'. Haar nieuwste single heet 'Het liefst bij jou' en is een echt Valentijnsnummer. Fleur schreef het lied voor haar vriendje. "Het gaat erover dat we elkaar niet zo vaak kunnen zien, omdat we allebei een druk leven hebben. Hij werkt bij de radio en ik ben veel met mijn muziek bezig", vertelt Fleur. "Ik wil hem in het liedje laten weten hoe belangrijk hij voor mij is."