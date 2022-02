Keizerin van Amsterdam hoopt op nieuwe Keizersrace: "Het was een droomwedstrijd"

Nog vaak denkt Gerritsen terug aan die 11 februari 2012, toen ze in haar eigen stad kampioen werd bij de Keizersrace. "Ik stond bij de start en was echt zo om me heen aan het kijken. Overal waren gewoon mensen", blikt ze terug. "Overal stond wel een bekende in het publiek."

Organisator Wim Bohnenn staat vooral nog de hectiek voorafgaand aan het schaatsfestijn bij. "De strobalen moeten op het ijs gezet worden, de beveiliging, een kantoor moet op het ijs gezet worden, de voorinschrijving, een machine om de baan te slepen, de ijsmeesters van de Jaap Edenbaan moeten komen, de EHBO, de brandweer moet gewaarschuwd worden. En dat allemaal in twee dagen tijd."

Magische dag

Beiden hopen vurig dat er nog eens een Keizersrace gereden kan worden. "We hebben het draaiboek al klaar liggen", aldus Bohnenn. "Alles ligt klaar, maar ik denk dat het dit jaar zwemmen wordt." Gerritsen: "Dan ben ik er gewoon bij. Ik weet niet hoe snel ik tegen die tijd ben, maar die eerste tien meter zal ik wel doorkomen."

Ook Keizersgrachtbewoner Marlies Smit kijkt nog vaak met weemoed terug op die magische dag, want niet alleen de race, maar ook het feest eromheen was volgens haar memorabel. Over haar belevingen vertelt ze in onderstaande video.