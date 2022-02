De 'brug van ergernis' in Amsterdam Noord dicht door scheur: "We klagen al 15 jaar"

De Marie Thomas Tonnonbrug in Noord is vanwege een scheur gesloten door de gemeente. Buurtbewoners denken wel te weten hoe dat komt. Zij zien al jaren illegaal gebruik van de brug door vrachtwagens en tractoren, terwijl alleen fietsers, voetgangers en bussen over de brug mogen.

De buurt baalt dat het zover heeft moeten komen, want zij zien de mogelijke oorzaak dagelijks vanuit hun raam voorbij razen. "Onze achtertuinen liggen vlak langs de weg waar al het zware verkeer, vooral de tractoren met zand overheen razen en geluid en overlast maken", aldus buurtbewoner Ruud Ertmann. "Vijftien jaar klagen wij er al over om te proberen dit zware vervoer van deze busbaan af te krijgen."

De brug is sinds 7 februari gesloten. "Wij doen tegenwoordig vanwege het programma kades en bruggen inspecties van alle bruggen of ze nog goed zijn", legt Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer, uit. "Bij deze brug hebben we ontdekt dat er een scheur in zit. Dat vinden we verontrustend, dus de brug is daarom afgesloten. "

Momenteel doet de gemeente onderzoek naar de oorzaak van de scheur. Door de jarenlange inzet van de buurt om de overlast te verminderen is er veel informatie bekend bij de gemeente. Ook de aangedragen oplossingen hebben de wethouder bereikt. "Ik wil deze mensen alleen maar bedanken dat ze ons dit gegeven hebben, zodat wij heel goed weten wat er gebeurt en heel goed snappen wat het voor mensen in die buurt voor effect heeft", geeft hij aan.

Ertmann zou graag handhaving van de regels zien bij de brug en denkt dat sluiting zo voorkomen had kunnen worden. Daarnaast zou het de ergernis van de overlastveroorzakende zwaargewichten verhelpen. Wanneer de afsluiting wordt opgeheven hoopt hij op een structurele oplossing. "Ze kunnen cameracontrole neerzetten, maar er kan ook een slagboom neergezet worden", legt hij uit. "Het kost een paar duizend euro en alle hulpdiensten en bussen kunnen er gewoon doorheen. En het probleem is opgelost."

Handhaving

Toch zijn de buurtbewoners boos dat er in al die jaren nooit besloten is iets te doen aan de handhaving van het gebruik van de brug. "We wachten waarschijnlijk op het moment dat het een keer fout gaat met een verkeerde afloop of ongeluk, want zo gaat het vaak in Nederland", aldus buurtbewoner Nees Willems. "Het moet eerst gebeuren en dan pas gaan we nadenken over een oplossing."

Ook Ertmann vraagt zich af waarom de gemeente nooit heeft gehandhaafd. "Die brug achter me kost een paar miljoen en een boa een dagje neerzetten om bekeuringen uit te delen kost een paar honderd euro", zo stelt hij.

De wethouder geeft aan dat het puur te maken heeft met prioriteiten en capaciteit van handhavers. Daarnaast doet hij een beroep op de weggebruikers. "We hebben hele duidelijke regels met elkaar en helaas zijn er mensen die zich niet aan die regels houden", zo geeft hij aan.

Ondanks de hoop dat men zich aan de regels houdt werd er illegaal gebruik gemaakt van de brug en zijn er in al die jaren nul boetes uitgedeeld. "Dat komt omdat handhaving hierop best ingewikkeld en tijdrovend is. We moeten heel veel dingen handhaven in deze stad."