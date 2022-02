PCC-leerlingen bouwen prijswinnende racewagen: 'Veel van geleerd'

De interesse voor techniek heeft Gerard niet van een vreemde: "Mijn vader zit in de elektrotechniek. Ik ben weleens bij hem wezen kijken en het lijkt me leuk om ook die richting uit te gaan." Omdat zijn vader er 'ook wel wat van weet', overlegden ze soms over hoe de wagen nog beter kon. "Daar heb ik veel van geleerd", zegt Gerard.

Er ging behoorlijk wat tijd zitten in het bouwen van de wagen, vertelt Gerard. "We hebben er zo'n anderhalf jaar aan besteed. Niet alleen gebruikten we onze vrije lesuren er voor, ik ging ook vaak nog even in mijn vrije tijd aan de slag."

De jongen vindt het fijn dat hij op zijn school veel praktijkervaring op kan doen. "Het in de praktijk doen is vaak lastiger dan het lijkt als je erover in een boek leest." Zo leerde hij dat de ventilator op een andere plek in de racewagen nuttiger was dan waar de docent het ding in eerste instantie had bedacht.

"De leraar wilde ventilator aan de bovenkant, ik wilde hem aan de onderkant om hem dichter op de motor te krijgen", vertelt Gerard. "Hoe koeler de motor is, hoe beter hij presteert en dus hoe sneller de wagen kan."

Geheim

En die snelheid is belangrijk. In de Era Cup – een wedstrijd waarbij scholenteams in Europese landen racewagens bouwen – werden de leerlingen van het PCC tweede en derde. Dat willen ze verbeteren bij de volgende race: "We hebben geleerd van wat we hebben gedaan", vertelt Max. "Wat precies wil ik een beetje geheimhouden, maar we hebben gepland wat we gaan doen en dat wordt hartstikke leuk."

De landelijke finale van de Onderwijsprijs is in april en op 18 juni is er nog een race waarbij alle deelnemende scholen van Noord-Holland het met hun eigen racewagen tegen elkaar opnemen. "We moeten dus nog even flink aan de bak", zegt Max lachend.

Voor de Onderwijsprijs Noord-Holland waren zes scholen uit het primair en voortgezet onderwijs genomineerd.