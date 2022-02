Hilversums jongerenjournaal van start: "Hoop dat dit nog maar het begin is"

Een uur lang live televisie: daar draaien Hilversumse jongeren hun hand niet voor om. Scholieren van het Adriaan Roland Holst College maakten in samenwerking met meerdere partijen hun eigen uitzending. "Het ziet er best wel mooi uit, dus we zijn heel erg trots", aldus de 15-jarige Shanayra Noordzee.

De pilot is onderdeel van het nieuwe keuzevak 'Nieuwslokaal' op de Hilversumse school. Een vak dat tot stand kwam met behulp van NH Gooi, Beeld en Geluid en het MBO-college Hilversum. "Het is een pilot, dus ik hoop dat dit nog maar het begin is", reageert Pieter Eshuis van NH Gooi na het zien van de uitzending. Ook afzwaaiend burgemeester Pieter Broertjes was onderdeel van de uitzending. "Ik ben echt onder de indruk van hun filmpjes. Ze leren hier het vak beoefenen, dat is fantastisch", zegt de voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant.

In de uitzending waren reportages te zien over onderwerpen die de leerlingen zelf uitkozen; van alcoholgebruik onder jongeren tot een terugblik op de brand in de Grote Kerk van Hilversum vijftig jaar geleden. "Leuk om te doen, leuk om te zien hoe dat gaat: journalistiek beoefenen", blikt de 17-jarige Mark Bergmeijer terug. Toekomst Alle betrokken leerlingen lijken dan ook goed warm gemaakt voor een toekomst in de journalistiek. "Ik vind radio heel leuk, daar wil ik echt iets mee gaan doen", vertelt de 13-jarige Asa van Hemert. Mark sluit zich daar volledig bij aan: "Het lijkt me heel leuk om dit werk later echt te doen." Bekijk hieronder de hele uitzending terug.

