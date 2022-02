Stichting Ouderennetwerk: 17 klachten binnen van misstanden tijdens uitvaarten

Bij uitvaartorganisatie Yarden gaat het met zeven klachten het vaakst mis. In de afgelopen periode kwamen er met regelmaat mails binnen bij Stichting Ouderennetwerk West-Friesland van misstanden tijdens uitvaarten, waardoor het op de agenda kwam te staan.

Als voorbeeld gaf voorzitter Willem Bakker eerder deze week al aan dat in de dagen voor een uitvaart een overleden persoon te lange tijd in een te warme temperatuur had gelegen. Hierdoor ontstonden allerlei blauwe plekken op het lichaam en was de familie van de overledene erg overstuur geraakt.

"We verwachten dat er na dit weekend veel nieuwe klachten gaan bijkomen", vertelt Bakker aan NH Nieuws/WEEFF. Dit denkt de voorzitter omdat hij verwacht dat het verhaal in veel zondagskranten gaat staan.

Yarden

Uitvaartbedrijf Yarden laat aan NH Nieuws/WEEFF weten niet op de hoogte te zijn van de zeven klachten die zijn gemeld bij Stichting Ouderennetwerk West-Friesland. "Het voorbeeld waarbij een overleden iemand in een te warme kamer heeft gelegen, had niet mogen gebeuren in de uitvaartbranche", aldus woordvoerder Martijn van de Koolwijk. "Het kan zo zijn dat de meldingen enkel bij de stichting zijn gedaan vanwege de eerdere oproep, maar bij Yarden zien wij deze klachten niet."