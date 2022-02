Kroeglopen is voorbij: hoe de ziel uit dé uitgaansstraat van Den Helder verdween

Een bruisende straat waar iedere dag wel iets te beleven viel en waar de hele regio naartoe kwam om uit te gaan: de Koningstraat in Den Helder. In december sloot De Blauwe Stoep, de laatste kroeg in de straat, haar deuren. Klaas Omta en Eline Boshuizen maakten een documentaire over de opkomst en ondergang van dé uitgaansstraat van Den Helder.

"Tijdens het Jazzweekend stond alles zo vol, dat je er op zaterdagavond twintig minuten over deed om dit stukje Koningstraat door te komen, en dan had je nog maar de eerste helft gehad", vertelt kroegbaas Jack Bregman trots over de drukke avonden en nachten in De Blauwe Stoep.

Quote "Na tweeën werd de sfeer minder, hadden de mensen drugs en drank gebruikt en kregen ze een grote smoel" kees takken - oud-politieagent

In de straat waren tijdens de hoogtijdagen in de jaren zeventig, tachtig en negentig - en daarvoor op kleinere schaal ook al - tientallen kroegen, dancings en eettentjes te vinden. Voor jongeren uit die tijd was de Koningstraat een ontmoetingsplek, een soort huiskamer.

De volledige documentaire is bovenin het artikel te zien, maar ook vanavond op Regio Noordkop TV om 18.00, 20.00 en 22.00 uur en zondag om de twee uur vanaf 8.00 uur.

"De Koningstraat, daar moest je wezen. Iedereen kwam er, je ging uit om te kijken wat er gebeurde, om je vrienden te zien of als je een meisje op het oog had”, vertelt Danny Janssen, die al vanaf zijn vijftiende in de Koningstraat komt. "Er was iedere dag reuring." Ook gedoe Die reuring was er niet alleen in de positieve zin van het woord. De drank en later ook de drugs die vaak met uitgaan gepaard gaan veroorzaakten regelmatig opstootjes. Oud-politieagent Kees Takken vertelt over zijn nachtelijke patrouilles in Den Helder. "Na tweeën werd de sfeer minder, hadden de mensen drugs en drank gebruikt en kregen ze een grote smoel. Dan was het minder leuk om hier te surveilleren", zegt Takken.

Quote "Het is een stukje van de geschiedenis van Den Helder en van je leven." gast de blauwe stoep