De Peiling: reclames voor online gokken moeten onmiddellijk verboden worden

Knallende confetti en vliegende bankbiljetten: je kunt nog geen online video bekijken, of je krijgt een bombardement aan gokreclames voorgeschoteld. Het kabinet werkt aan een verbod op gokreclames, omdat die verslaving in de hand kunnen werken.

Sinds vorig jaar is online gokken legaal en mogen kansspelaanbieders reclame maken. Uit cijfers blijkt dat het aantal uren dat mensen op goksites zitten de afgelopen tijd is toegenomen, zo meldt de NOS. Partijen in de Kamer vrezen daardoor voor snel toenemende verslavings- en financiële problemen.

Dilemma

Dit brengt een dilemma met zich mee. Enerzijds bestaan er dus verslavingsrisico's. Daarbij worden er volgens deskundigen nog steeds kwetsbare groepen aangesproken in de reclames. Anderzijds rijst de vraag: is verantwoord omgaan met gokken niet de eigen verantwoordelijkheid van mensen?

Er wordt immers ook volop reclame gemaakt voor andere 'ongezonde' producten en diensten, zoals alcohol en ongezond voedsel.

Wat vindt u, is er sprake van betutteling of moet er een verbod komen?