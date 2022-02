Ultieme lobby voor geboren Haarlemmer die uitgezet dreigt te worden

Hoewel burgemeester Jos Wienen van Haarlem denkt dat Amine juridisch geen recht heeft om in Nederland te mogen blijven, wil hij nog wel één keer aandacht vragen voor zijn nijpende situatie. De in Haarlem geboren 22-jarige Amine heeft een Nederlandse vader. Maar toch krijgt hij geen Nederlands paspoort en is een verblijfsvergunning ook niet zeker.

Na jarenlange juridische procedures neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) misschien na 22 februari een beslissing over de verblijfsvergunning. "Als het gaat om de formele regels, dan heeft hij (Amine, red.) geen recht op verblijf hier", stelt burgemeester Wienen desgevraagd.

Het PvdA-raadslid John Oomkes wilde gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje weten of of de burgemeester nog voor Amine gaat lobbyen. Na een wanhoopskreet van advocaat Elles Besselsen van Amine over uitblijvende beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, slaat de moedeloosheid toe bij vader en zoon.

Erkenning

De slepende vreemdelingenzaak zorgt voor veel beroering in Schalkwijk, waar Amine nu met zijn vader Hans van der Wijden woont. Amine's moeder had hem als baby meegenomen naar Marokko, nadat haar relatie met Hans eindigde. Ze stond niet toe dat Hans zijn zoon wettelijk erkende. In november 2019 is Amine als volwassene hier met een visum naar toe gekomen, in de verwachting dat hij zich snel officieel Nederlander zou mogen noemen.

Door fout advies van de gemeente Haarlem werd DNA-bewijs uiteindelijk te laat aangeleverd. Ook de aanvraag voor een verblijfsvergunning stuit op strikte interpretatie van regels. Toch vindt ook burgemeester Wienen van Haarlem dat er uitzonderingen mogelijk moeten zijn.

'Kijk naar wat menselijk is'

"Soms moet je ook gewoon kijken naar wat menselijk is. Moet je kijken naar wat hier aan de hand is. Is het nou niet mogelijk om hier anders naar kijken en anders mee om te gaan?" Wienen wil nu er een nieuwe bewindspersoon voor Vreemdelingenzaken in het kabinet is aangetreden, toch nog een keer aandacht vragen voor Amine.

