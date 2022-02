Mexicaanse AZ-fan tot tranen toe geroerd bij bezoek aan club: "Amo este equipo!"

José komt uit het Mexicaanse Cuernavaca. Voor het eerst in zijn leven is hij samen met zijn vrouw in Europa en dan moet natuurlijk zijn favoriete club AZ bezocht worden. "Vanaf 2009 ben ik fan. Dat kwam omdat Hector Moreno toen bij AZ speelde en ze landskampioen werden. Ook zijn mijn initialen toevallig AZ", vertelt hij over hoe zijn liefde voor AZ is ontstaan.