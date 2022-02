'Spaarpaal' moet snelheid op Hilversumse racebaan er op positieve wijze uithalen

Met deze omgekeerde psychologie, goed rijgedrag daadwerkelijk belonen, hopen de gemeente, maar vooral de bewoners van de Snelliuslaan dat dit de stimulans is voor weggebruikers om het gaspedaal minder stevig in te trappen. Al tijden vragen de omwonenden aandacht en maatregelen voor de vele hardrijders en de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan.

Slimme camera's

In de afgelopen periode zijn diverse zaken al aangepakt en veranderd op deze 30 kilometer-weg. Zo is de Snelliusweg heringericht en hebben er op verzoek van de bewoners 'slimme camera's' gehangen. De komende vier weken hangt er bij de hoek van de Berlagelaan een innovatieve snelheidsmeter. Het gaat om een nieuw systeem met de Safety-safe.

Hoe gaat het in zijn werk? Iedere auto, scooter of snelle fiets die langs de paal komt en netjes 30 kilometer of iets daaronder rijdt, stopt daarmee geld in de digitale spaarpot. De spaarpaal staat er in totaal 28 dagen. De onthulling van het finale geldbedrag staat al in de agenda van de wethouder: vrijdag 11 maart.

Avondconcert

De bij elkaar gereden euro's gaan naar een spaardoel dat de omwonenden gekozen hebben. Dat wordt een wijkactiviteit bij de nabijeglegen Berlagevijver. Wat het exact wordt is nog niet duidelijk, maar voorbeelden die gegeven worden, zijn een avondconcert, een diner of een jeugdactiviteit.

Hilversum is zeker niet de eerste gemeente in Nederland die tijdelijk een spaarpaal laat neerzetten. Vorig jaar had bijvoorbeeld Eemnes een innovatieve snelheidsmeter laten plaatsen op de Laarderweg; een weg waarbij de snelheid ook vaak hoger ligt dan de toegestane 30 kilometer. In vijf weken tijd leverde dat in Eemnes dik 900 euro op voor het plaatselijke goede doel.