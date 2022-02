"Schat, wanneer mag ik wassen?", zo gaat Noord-Holland om met inflatie

Uit de enquête van NH Nieuws blijkt dat veel Noord-Hollanders last hebben van de hoge gasprijzen. "Wij betalen 600 euro meer dan we vorig jaar rond deze tijd hebben betaald. Dat hakt erin die 800 euro", vertelt Vera Tielrooij uit Warder tegen NH Nieuws.

Haar man zit er inmiddels bovenop en houdt de prijzen via een app nauwlettend in de gaten. "Hij kan per uur zien wat de prijs is en die kan variëren van 90 cent tot 2 euro hè. Dan zeg ik: 'Schat, wanneer mag ik wassen?' We maken er wel grapjes over, maar ik let er serieus op. Als het 's avonds om elf uur goedkoop is, dan stel ik mijn apparaten op die tijd in."