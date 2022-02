Oppositie niet verbaasd over herkomst hout AEB: "Het is er gewoon niet in deze provincie"

"Wat ik eigenlijk al vier jaar boven water probeer te krijgen en waar ik al bang voor was is nu gewoon realiteit", zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. "Het hout van het AEB wat wij verstoken in de biomassacentrale is gewoon niet duurzaam."

Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen) zegt dat de gemeente niet op de hoogte was van het importeren van snoeihout uit het buitenland. "We hadden echt de afgelopen tijd een betere relatie met elkaar opgebouwd en krijg je dit. Dat je niet wordt geïnformeerd over zo'n belangrijk besluit wat daar wordt genomen. Zeer teleurstellend."

Van Lammeren stelt dat Everhardt 'gewoon heeft zitten slapen'. JA21-raadslid Kevin Kreuger denkt zelfs dat het stadsbestuur wel op de hoogte was. "Je kan gewoon uitrekenen hoeveel hout er in die centrale moet en dat dat niet voorradig is in deze provincie. Dat is er gewoon niet. Heel veel partijen hebben er al heel vaak om gevraagd. Van joh, reken dat gewoon eens uit. En die hoeveelheid snoeihout blijkt er gewoon niet te zijn."