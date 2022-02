Verdachte van de moord op Zaanse Milica van Doorn gaat in cassatie

De advocaat van Hüseyin A. is in cassatie gegaan, dat laat Richard Korver vandaag weten in het programma spitstijd van NH Nieuws. Korver staat de familie van de in 1992 vermoorde en verkrachte Zaanse Milica van Doorn bij. Vandaag veroordeelde het Hof van Amsterdam Hüseyin A. tot 19 jaar en 7 maanden cel.