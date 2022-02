Flinke file op Westfrisiaweg in Hoogkarspel na ongeluk met gewonde

Bij een ongeluk vanmiddag rond vijf uur op de Wesfrisiaweg in Hoogkarspel is een autobestuurder gewond geraakt. Door het ongeval is de weg deels afgesloten, wat een flinke filevorming heeft veroorzaakt.

De gewonde automobilist reed door een nog onbekende reden tegen de vangrail aan en kwam in de berm terecht, maar wist de naastgelegen sloot net te ontwijken.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. "Het kan zijn dat de bestuurder onwel is geraakt, maar dat weten we niet zeker. De automobilist was ondanks het opgelopen letsel aanspreekbaar, en is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht", laat een woordvoerder van de politie weten.