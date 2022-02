Oud-burgemeester Schneiders: 'Horecaboete buitenproportioneel en lijkt op willekeur'

Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem tussen 2006 en 2018, vindt dat zijn opvolger Jos Wienen te streng reageert op de protestactie 'De Nacht Staat Op'. Dat vertelt hij in het radioprogramma 'Haarlem Vandaag' bij Haarlem105. Hij vindt met name de aangekondigde boete van 50.000 euro , als de nachtclubs alle waarschuwingen zaterdag zouden negeren, 'buitenproportioneel'.

"Toen ik wegging, had ik mij ernstig voorgenomen om mij niet uit te spreken over het beleid van mijn opvolger", begint Schneiders. "Maar", stelt hij: "het lijk wel een beetje op willekeur. Je ziet dat horeca en winkeliers ongemoeid gelaten werden en dat er kennelijk hele verschillende dwangsommen in het land worden overwogen. Maar 50.000 euro, ik geloof niet dat ik de enige Haarlemmer ben die dit buitenproportioneel vindt."

Vandaag aan het einde van de middag werd Wienen stevig ondervraagd tijdens het vragenuur in de gemeenteraad. Hij zei hier onder meer de boete niet te verlagen. "Jos Wienen zal het me niet kwalijk nemen als ik de raadsleden aan zou moedigen om hem toch te bevragen hoe dit zit ten opzichte van andere sectoren en steden."

Strenger

"Ik weet dat Jos Wienen altijd wat strakker in de wedstrijd zit als het om handhaving gaat. Ik was daar wat 'rekkelijker' in", aldus Schneiders. Hij verwacht niet dat Wienen terug zal komen op zijn besluit.

"Als je eenmaal een standpunt hebt ingenomen, dan wordt het wel heel lastig om dat standpunt weer los te laten, want dat kan er in de beeldvorming er dan toch een beetje toe leiden dat je door de knieën gaat. Ik zou dat niet zo erg vinden, maar ik weet niet hoe de heer Wienen daar in zit."

Kijk hieronder naar het interview met Bernt Schneiders over het besluit van zijn opvolger Jos Wienen om komende zaterdag te gaan handhaven bij protestactie 'De Nacht Staat Op':