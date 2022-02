Hilversum stopt met vangen en doden van vogels en zoekt andere oplossing voor 'poepprobleem'

De kauwenpopulatie is sterk gegroeid in het centrum van Hilversum. De gemeente spreekt over zo'n 1.500 kauwen die tegenwoordig een plekje hebben gevonden in de bomen op de Hilversumse centrumstraat. Al jaren klagen onder andere ondernemers over de vogelpoep die bij ze voor de deur ligt of op de meubels van het terras en dat probleem wordt almaar erger.

In eerste instantie had Hilversum het idee om de kauwen te vangen en te doden. Hiervoor was een ontheffing aangevraagd op de wet Natuurbescherming. Nu wil de gemeente deze ontheffingsaanvraag ongedaan maken, ook omdat de bedachte oplossing voor het kauwenprobleem op nogal wat kritiek kwam te staan.