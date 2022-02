Buurthuis 't Ambacht kan eindelijk weer mensen verwelkomen: 'Gezellig samen eten'

Buurtbewoners kunnen eindelijk weer een hapje eten in 't Ambacht. Door corona lag het eetcafé van het buurthuis in de Alkmaarse wijk Het Rak een tijdje plat. Mensen zijn blij dat ze er weer voor een zacht prijsje terechtkunnen voor een driegangenmaaltijd.

Al zo'n tien jaar organiseert Buurthuis 't Ambacht wekelijks een eetcafé. "Dit is bestemd voor mensen met een 'vlekje', die alleen zijn, en die hier samen kunnen komen eten", vertelt Lucia aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Zelf begon ze meer dan acht jaar geleden bij het eetcafé. Kort daarna kwam Harrie erbij en samen namen ze de hele operatie over. Het duo kookt met liefde. "We zijn allemaal vrijwilligers, we houden er niets aan over", vertelt Harrie. "We zeggen altijd: van wat er overblijft, kunnen we één keer in de maand een patatje eten."

Met z'n allen eten

"Ik vind het allerlekkerste dat je gezellig met z'n allen kunt eten", zegt een van de eters. Een andere eter eet het allerliefst boerenkool met worst, maar ook voor de paella komt ze graag naar 't Ambacht. Volgende week staat er bami met saté op het menu.

Lucia en Harrie zorgen ook voor bezorging van de maaltijden. Harrie: "Mensen bellen vooraf op dat ze graag een of twee maaltijden willen hebben. Ze krijgen altijd een soepje vooraf, het hoofdgerecht en een toetje, en dat doen we in een wit tasje."

Mediapartner Alkmaar Centraal ging bij het eetcafé langs: