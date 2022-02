Gemeenten willen extra financiële ondersteuning om verkeersveiligheid te verbeteren

Nul verkeersslachtoffers in 2050. Dat is de ambitie in het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Maar de harde realiteit is dat het aantal verkeersdoden jaarlijks stagneert, en het aantal ernstig gewonden stijgt. Daarom heeft Vervoerregio Amsterdam samen met de vijftien betrokken gemeenten de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid (RAV) opgesteld, en vraagt nu extra financiële steun vanuit het Rijk voor verbrede fietspaden, drempels en extra rotondes.

Niels van Steijn / NH Nieuws

Gistermiddag heeft Gerard Slegers, vicevoorzitter Vervoerregio Amsterdam en wethouder Mobiliteit Zaanstad, Tweede Kamerleden een bord met de handtekeningen van alle verkeerswethouders in de Vervoerregio onder de ambitie '0 verkeersslachtoffers in 2050' aangeboden. Slegers: "Verkeersveiligheid móet een nationale prioriteit zijn. Naast de grote investeringen die we zelf in de regio doen, hebben we ook extra financiële steun nodig. Het gaat landelijk om zo'n twaalf miljard euro."

Doelgroepen, infrastructuur en gedrag Vorig jaar juni heeft de Vervoerregio Amsterdam met vijftien gemeenten de handen ineengeslagen voor een Regionale Aanpak Verkeersveiligheid. Een regionale aanpak is volgens Slegers nodig, omdat het verkeer in rap tempo verandert. Vervoersmiddelen veranderen, er is meer afleiding door social media, de drukte op de fietspaden neemt toe en de bevolking vergrijst. Daarnaast houden wegen niet op bij gemeentegrenzen.



In de regionale aanpak staan concrete maatregelen die genomen moeten worden, én welke risico's weggenomen moeten worden om ongelukken te voorkomen. Fietsers zijn de grootste risicogroep, voornamelijk op 50 km/u wegen. Ook is duidelijk dat fietsende 65-plussers, jonge bestuurders, motorrijders en voetgangers vaker slachtoffer zijn van een verkeersongeval. In de hele regio moeten verbrede fietspaden komen, drempels en extra rotondes. Daarnaast richt de regionale aanpak zich op het gedrag van verkeersdeelnemers, om snelheid, afleiding en rijden onder invloed te verminderen.

Trendbreuk Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer in Haarlemmermeer, spreekt van een trendbreuk. Ruigrok: "Het niet vanzelfsprekend vinden dat mensen in het verkeer ernstig gewond raken of overlijden, maar daar iets tegen willen doen. Natuurlijk is het een illusie om te denken dat er nooit meer iemand gewond zal raken in het verkeer. Maar gerichte inzet en samenwerking op verkeersveiligheid blijft keihard nodig."