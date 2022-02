Uilen halen geld op voor speeltoestellen voor Oudkarspelse kinderen met een beperking

Leerlingen van de Oudkarspelse basisschool IKC organiseren morgen een autowasserette om geld in te zamelen voor speeltoestellen voor schoolgenoten met een beperking. De Slootdorpse uilenhouder Brigitte Furnèmont hoorde over de actie en sloot zich bij de initiatiefnemers uit groep acht aan: "Voor twee euro kunnen mensen met een uil op de foto."

"Het is zo geweldig om te zien dat die kinderen denken aan hun schoolgenootjes met een beperking, en hoe ze met elkaar omgaan", vertelt Brigitte aan NH Nieuws. "Dan smelt ik. Daarom doe ik mee met mijn uilen, die kinderen verdienen dat."

Brigitte en haar uilen gaan regelmatig langs bij mensen met dementie of mensen met een beperking. Die mogen de vogels dan vasthouden en aaien. "Dieren hebben een therapeutische werking", vertelt de Slootdorpse. "Bovendien zijn ouderen en mensen met een beperking vaak veel opener. Die doen het gewoon."

Autowasserette

Vorige maand bedachten zes leerlingen uit groep acht een plan om geld in te zamelen voor speeltoestellen voor leerlingen uit de zogenoemde Kanzklas; een klas voor leerlingen met een beperking.

Het idee van de zes is: een rolstoelvriendelijk circuit aanleggen op het schoolplein, waardoor de leerlingen van de Kanzklas ook lekker kunnen buitenspelen. Het circuit moet onder meer bestaan uit een rolstoelvriendelijke schommel en een zandtafel in plaats van een zandbak. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig, zo'n 20.000 euro.

Om dit bij elkaar te krijgen houden ze morgen hun eerste grote actie: de autowasserette. Autobezitters zijn tussen 9.00 en 12.00 uur welkom op het schoolplein om hun auto te laten wassen. Het geld dat hiermee wordt ingezameld gaat naar de speeltoestellen. "Wie dan toch bij de school is, kan voor een kleine bijdrage binnen met één van de uilen op de foto", vertelt Brigitte.

Hup, naar school

Toen Brigitte van de actie hoorde, stapte ze direct in de auto om haar idee te delen. "Hup, naar school", zegt ze lachend. "De klassen stroomden leeg natuurlijk: 'Uilen, uilen, uilen', riepen de leerlingen."

Voor Brigitte uitkwam bij groep acht, de kinderen die de actie organiseren, was ze al gauw een uur verder. "Daarna zijn we alle klassen en de Kanzklas, waar het om draait, ook in geweest. Dat vonden de leerlingen geweldig."

