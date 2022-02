Amsterdam NL V Man ligt vermoedelijk drie jaar dood in Amsterdamse woning, buurt reageert geschokt

Een man heeft enkele jaren dood in een woning in Amsterdam Zuidoost gelegen. Hij werd deze week gevonden en is gisteren uit het huis aan het Nieuwlandhof gehaald. Omwonenden zeggen de man al drie jaar te missen en hebben naar eigen zeggen diverse malen de politie en de woningbouwvereniging gewaarschuwd.

"De politie heeft wel een paar keer naar binnen gekeken, maar ze zagen gewoon niks", zegt een bewoner van de straat over de meldingen die de buurt deed. "En drie jaar lang heeft niemand gereageerd." Hij vraagt zich af hoe de man jarenlang bij de woningcorporatie en belastingdienst uit het zicht heeft kunnen blijven. "Ik vind dit zo raar. Dat dit kan gebeuren." De politie bevestigt dat er iemand deze week dood in de woning is aangetroffen, en gaat er ook vanuit dat die persoon enkele jaren daar gelegen heeft. Over de precieze omstandigheden kon een woordvoerder nog niet veel zeggen, maar de politie gaat in ieder geval niet uit van een misdrijf.

Een buurvrouw sprak de man in het verleden regelmatig. "Wij waren de enigen in het hele huis die contact met hem hadden. Want hij kon geen Nederlands. Wij praatten dan Engels met hem. Hij kwam altijd met brieven die hij kreeg van allerlei stichtingen en bedrijven, die vertaalden we dan in het Engels voor hem."

Quote "Was er maar eens iemand geweest die toch eens de deur open had gedaan" buurvrouw overleden man

"De eenzaamheid. Dat vind ik het allerergste", zegt ze. "Hoe iemand zo eenzaam kan zijn hier. Was er maar eens iemand geweest die toch eens de deur open had gedaan om te kijken, gaat het eigenlijk wel goed met hem?"

Reactie woningcorporatie Stadgenoot: "Halverwege vorig jaar is dit adres bij ons onder de aandacht gebracht door de buurtregisseur. We hebben de melding toen in behandeling genomen, en doen er altijd alles aan om met huurders in contact te komen. In dit geval hebben we meerdere vruchteloze huisbezoeken ondernomen en nooit aanwijzingen gezien dat er iets ernstigs aan de hand kon zijn. Gisteren stond de ontruiming van de woning gepland, waarbij er helaas iemand dood in de woning is aangetroffen. De politie heeft de zaak nu in behandeling. Wij weten niet hoe deze persoon is overleden, maar als het zo zou zijn dat deze persoon in eenzaamheid is gestorven, dan vinden wij dit zeer triest."