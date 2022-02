Audiotrip met Brigitte Kaandorp en Hans Klok voor het Zee- en Havenmuseum

Het IJmuider Zee- en Havenmuseum zet na een verplichte sluiting vanwege corona luister bij de heropening: curator Willemina Oostenrijk heeft door een stuk of wat bekende Nederlanders met roots in IJmuiden te strikken voor het inspreken, een bijzondere audiotour gemaakt.

Zo legt Jack Spijkerman zijn ziel en zaligheid in de historische vertelling van een legendarische redding van de Neeltje Jacoba, en doet Hans Klok zijn verhaal over het vergaan van het Nederlandse passagiersschip Simon Bolivar. Een smartphone en oortjes volstaan voor de audiotrip.

Onder meer comediène Brigitte Kaandorp, goochelaar Hans Klok, oud-atlete Olga Commandeur en oud-televisiepresentator Jack Spijkerman, maar ook local hero's Pieter de Waard (directeur Telstar) en Cor Oudendijk (voorzitter van het museum) vertellen een verhaal over de IJmuidense geschiedenis.

Curator Willemina Oostenrijk is de bedenker van de tour en schreef de teksten voor de bekende Nederlanders. Het museumbezoek moet dankzij hen een impuls krijgen "En daar reken ik eigenlijk wel een beetje op", zegt Oostenrijk, "want het is gewoon erg leuk."

Brigitte Kaandorp, niet geboren maar wel getogen in IJmuiden, deed bovendien een bijzondere ontdekking tijdens haar bezoek aan het museum; het blijkt dat haar overgrootvader van moederskant de eerste sluiswachter was van IJmuiden. "Het geeft me een extra band met de geschiedenis hier", zegt Kaandorp.