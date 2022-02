Kan na 30 jaar het boek van de moord op Milica van Doorn dicht? Verdachte ook in hoger beroep schuldig

Bijna 30 jaar hebben vrienden en familie op deze dag moeten wachten. Vandaag werd ook in hogerberoep verdachte Hüseyin A. schuldig bevonden aan moord en verkrachting van de 19-jarige Zaanse. De dader is pas na 25 jaar gevonden, doordat zijn broer meedeed met een grootschalig DNA-onderzoek. A. werd al eerder schuldig bevonden, maar ging in hoger beroep. Ook nu vond het hof dat doodslag en verkrachting bewezen is en legde een straf van bijna 20 jaar op

In de zomer van 1992 gaat Milica na een gezellige avond met vriendinnen naar huis. Omdat de bus niet meer rijdt, besluit ze te voet te gaan. De volgende ochtend wordt haar levenloze lichaam in de vijver achter de Sint-Jozef kerk gevonden. Jaren wordt er gezocht naar een dader, maar tevergeefs. Ook de hulp van Peter R. de Vries mocht uiteindelijk niet baten.

DNA-onderzoek

25 jaar later verzocht de politie 133 Turkse Nederlanders mee te doen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Tussen de mannen die meededen zat ook de broer van Hüseyin A. Via hem kwam de politie A. uiteindelijk op het spoor.

A. kwam met wisselende verklaringen. Eerst ontkende hij bij de zaak betrokken te zijn, maar later verklaarde hij in opdracht van een geest te hebben gehandeld. Weer later zei hij dat hij een relatie met Milica had.

Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica, maar ging in hoger beroep.

Weer schuldig

Vandaag krijgt A. 19 jaar en 7 maanden cel opgelegd van het Hof in Amsterdam. De zaak bleef enkele jaren voortslepen omdat A. van advocaat wisselde, zijn vrouw en dochter niet kwamen opdagen tijdens de zitting en de rechter ziek was. Vandaag is er dan na 30 jaar eindelijk de veroordeling, maar A. kan nog in cassatie.

30 jaar

De familie hoopt het boek eindelijk te kunnen sluiten, schrijft Richard Korver, die de familie bijstaat. Volgens hem zijn ze de politie en justitie erg dankbaar, omdat die zich al die jaren hebben ingezet. De moeder van Milica heeft de uitspraak van het Hof niet meer kunnen meemaken, want zij is gedurende het proces overleden.