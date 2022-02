Honderd automobilisten ontsnappen in Hoofddorp aan snelheidsboete door politiestaking

Tijdens een snelheidscontrole aan de Taurusavenue in Hoofddorp zijn vanochtend bijna honderd automobilisten ontsnapt aan een boete. De gemiddelde snelheid van tientallen auto's lag rond de 75 km/h, terwijl 50 km/h de toegestane snelheid is. Toch kregen maar vier van hen een boete door de landelijke staking van de politie.

"Het is een weg die bekend staat om de hardrijders", vertelt agent Johan Dubbeldam vandaag aan NH Nieuws. "Er wordt structureel te hard gereden en dat zagen we vandaag dan ook tijdens de controle."

Staking

Toch kropen tientallen automobilisten door het oog van de naald. Politiebonden hebben afgelopen week namelijk hun achterban opgeroepen vanaf woensdagochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. "De controles gaan wel door, maar collega's die de actie steunen geven wel boetes voor uitschieters."

Vier van de bijna honderd hardrijders kunnen daarom een brief van het CJIB verwachten. Zij reden volgens Dubbeldam tussen de 83 en 86 kilometer per uur. Meer dan dertig kilometer harder dan is toegestaan op de Taurusavenue.