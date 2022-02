Vierde minderjarige opgepakt voor overval op telefoonwinkel Amstelveen

Direct na de overval op de winkel in winkelcentrum Stadshart pakte de politie twee tieners (16 en 17) op . Vorige week volgde een derde aanhouding: een 15-jarige jongen uit Amsterdam, die eind januari eerder ook al voor een ander strafbaar feit was opgepakt.

De overval in winkelcentrum Stadshart was de vijfde overval in en rond Amsterdam in twee weken tijd. Tussen medio oktober en eind oktober werden ook in Amsterdam vier telefoonwinkels overvallen. Daarop besloten merken als KPN en VodafoneZiggo alle telefoons uit de winkels te halen.

De politie surveilleerde destijds extra bij winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuidoost, waar twee winkels in kort tijdsbestek in drie keer werden overvallen.