De Peiling: het is goed dat de coronapas van tafel gaat

Nu ook de PVDA zich tegen het bekritiseerde 2G-beleid keert, kan de discussie van tafel of toegang tot bepaalde sectoren alleen mogelijk is voor gevaccineerden of voor van corona genezen mensen, meldt Trouw .

Voor het 2G-beleid, het stokpaardje van de vorige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, is altijd weinig politiek draagvlak geweest. Volgens hem zou de samenleving versneld open kunnen als alleen gevaccineerde en genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en festivals. Tegelijkertijd zou het ongevaccineerde mensen verleiden alsnog die prikken te halen.

Onderzoek

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers kondigde vorige week aan dat er meer onderzoek moet komen naar de effectiviteit van het 2G-beleid. Eerder onderzoek van de TU Delft liet zien dat ‘in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering’ van een 2G-wet. Of Kuipers vindt dat er nog meer onderzoek nodig is nu er politiek zoveel weerstand is, blijft de vraag.

Onverdeeld Open

In het manifest Onverdeeld Open pleit een groot aantal prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. "Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ’gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen”, zeggen ze. De petitite van Onverdeeld Open is inmiddels meer dan 800.000 keer ondertekend.