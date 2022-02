Nieuwe elektriciteitsleiding van Beverwijk, door Heemskerk en Uitgeest tot Oterleek

Er komen volgend jaar nieuwe elektriciteitsleidingen die van Beverwijk via Heemskerk en Uitgeest naar Oterleek leiden. Dat is volgens de provincie om te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Zij heeft daarvoor plannen opgesteld met de betrokken gemeenten.

Plannen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek - Chris Pennarts - TenneT

De kabels lopen door zes gemeenten: vanaf het zogenaamde schakelstation langs de A9 in Beverwijk, door Heemskerk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de voorbereidingen voor het project in het derde kwartaal van dit jaar, de buitenwerkzaamheden in januari 2023 en kunnen de elektriciteitsleidingen twee jaar later in gebruik worden genomen. Tekst gaat verder onder de kaart.

Plattegrond elektriciteitskabel - Provincie Noord-Holland

Het is bepaald niet het enige elektriciteitsproject in de provincie. "We zijn door heel de provincie druk bezig met het aanleggen van elektriciteitsleidingen. De vraag ernaar groeit, dus moet het elektriciteitsnet erop berekend zijn", legt Karijn Kees van Tennet uit. Op zee wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. De energie die daar wordt opgewekt gaat met elektriciteitsleidingen naar verschillende plekken in de provincie. Transformatorstation Die opgewekte energie moet onder andere via het transformatorstation in Wijk aan Zee naar het schakelstation in Beverwijk geleid worden. Ook dat project van de provincie en Tennet is volop aan de gang. De nieuwe elektriciteitsleiding van Beverwijk naar Oterleek sluit aan op datzelfde schakelstation. Tekst gaat verder onder het Lees ook-blok.

Informatieavond In het planontwerp staat onder meer waar de kabels worden aangelegd. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen de plannen inzien via deze link en een informatieavond bijwonen. Op donderdag 3 maart vanaf 19.00 uur is die bijeenkomst digitaal bij te wonen.