Na dagen oliebolletjes met de hand rapen eindelijk hulp van beachcleaner

Vanmorgen is de beachcleaner begonnen ter hoogte van strandpaviljoen Rapa Nui en deze zal het hele strand afwerken tot aan Noordwijk. "Alle oneffenheden worden van het strand gezeefd, dus de beachcleaner rijdt over de vloedlijn om de aangespoelde olie op te ruimen."

Latour is blij met de hulp van het grote apparaat. Er is zoveel olie aangespoeld in de afgelopen dagen dat het onrealistisch bleek om dit allemaal met de hand op te ruimen. "We hebben zo'n een à anderhalve kuub aan olie opgeruimd tot nu toe."

De beachcleaner is hooguit twee dagen bezig met het opruimen van het Zandvoortse strand. Maar als er volgende week opnieuw olie aanspoelt, zal Spaarnelanden weer kijken of de beachcleaner ingezet kan worden. "We gaan door tot het is opgeruimd."