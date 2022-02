Er komt onderzoek naar bomen die schade aanrichten aan Molen van Piet

De begroeiing zorgt bovendien voor ongelijkmatige winddruk op het wiekenkruis – temeer omdat het niet meer in de wind gedraaid kan worden – met continue beschadiging van het oude metselwerk tot gevolg. Er wordt ook gevreesd dat de as zal afbreken, zoals op 15 januari 2015 bij de Geestmolen .

Volgens het college worden de bomen in de buurt van de molen nog voor half maart op de gebruikelijke manier gesnoeid, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "Daarnaast verplaatsen we twee bomen, de jonge eik en linde die op het talud voor de molen staan, naar ergens anders."

Om extra snoeimaatregelen uit te voeren is verder onderzoek nodig. Hiermee moet duidelijk worden hoe de bomen het beste gesnoeid kunnen worden om ervoor te zorgen dat de 'windsituatie' op een positieve manier wordt beïnvloed.

Voor 'kandelaberen' (het met 50 tot 80 procent snoeien van de kruin) of snoei van meer dan 30 procent van de kroon, is bovendien een kapvergunning nodig.



Zo'n kapvergunning moet goed worden onderbouwd door een onafhankelijk onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn om de problemen voor de molen aan te pakken. Ook is het onderzoek nodig vanwege de Wet Natuurbescherming, met eventueel een plan voor compensatie.