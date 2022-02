Politie bevestigt: dood van vrouw in Medemblik is geen misdrijf

De overleden vrouw die zondagmiddag in een huis in Medemblik werd gevonden , is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dit heeft de politie bevestigd.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak was gecompliceerd en duurde langer dan normaal. Dit kwam doordat veel sporen waren verstoord en er sprake was van een taalbarrière. Er wordt geen verder onderzoek gedaan. De politie zegt mee te leven met de nabestaanden.

