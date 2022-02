'Beschermd stadsgezicht' moet sloop honderd jaar oude Naarder straat tegengaan

De beherende Woningstichting Naarden heeft al vijf jaar plannen liggen om tientallen huizen te slopen. De honderd jaar oude huizen zijn toe aan een grootscheepse renovatie en verduurzaming, maar dat klinkt makkelijker dan het is. De verhuurder heeft berekend dat het veel goedkoper zou zijn om de bestaande huizen te slopen en er nieuwe huizen voor terug te zetten.

De bewuste huizen werden net wat meer dan honderd jaar geleden gebouwd. Ze werden destijds neergezet als ontlasting voor de overvolle vesting van Naarden. De straat ziet er nog hetzelfde uit als destijds.

Het zijn ook de eerste huizen buiten de vesting van Naarden die van steen werden gebouwd. Daarvoor waren de huizen steevast van hout, zodat ze als de oorlog zou breken snel konden worden gesloopt of platgebrand en de vesting Naarden verder zou kunnen beschermen. "De huizen zijn daarmee een stukje cultuurhistorie van Naarden", menen bewoners.

Bewoners fel tegen sloop

Bewoners van de straat zijn fel tegen de geplande sloop van de beeldbepalende huizen aan de straat. Een petitie om de beoogde sloop van de huizen te voorkomen werd onlangs door meer dan driehonderd mensen ondertekend, maar hield de sloop tot nu toe niet tegen.

Het benoemen van de straat tot beschermd stadsgezicht moet de sloop tegengaan. Door dat te doen worden de huizen beschermd en wordt het veel moeilijker om wat met de bewuste huizen aan de Huibert van Eijkenstraat te doen.

Dat het voor de huizen loont om ze te beschermen, blijkt wel uit een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde, schermen tegenstanders van de sloop. Dat onderzoek stelt dat een groot deel van de huizen een 'hoge erfgoedwaarde heeft' en het daarmee de moeite waard is om de straat te beschermen. De bewoners stellen dat dat gemeente dat advies in de wind slaat.

Beschermd stadsgezicht

Politieke partij Goois Democratisch Platform - de voornaamste oppositiepartij van de gemeenteraad van Gooise Meren - komt vanavond met een voorstel naar de gemeenteraad om het proces om de straat beschermd stadsgezicht te maken te starten.

Of dat wat uithaalt, zal moeten blijken. De gemeenteraad moet stemmen over het plan en het is onzeker of het voorstel een meerderheid haalt. Ook al wordt het voorstel weggestemd, de bewoners zullen blijven doorgaan met hun protest.