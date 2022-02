AZ-uitblinker Jordy Clasie kritisch op tegenstander RKC

Assist

Scoren deed Clasie niet tegen de Brabanders, maar hij was wel belangrijk bij meerdere treffers. Zo gaf hij bij de eerste goal druk naar voren waardoor uiteindelijk Dani de Wit kon profiteren van het balverlies bij RKC en bij de vierde treffer gaf Clasie de assist op Zakaria Aboukhlal.

Regisseur

Clasie is bezig aan zijn derde seizoen in Alkmaar en lijkt alleen maar beter te worden. Als een regisseur verdeelt hij het spel en is ook steeds nadrukkelijker aanwezig in de coaching. De dertigjarige Haarlemmer voelt dat hij meer op de voorgrond moet treden na het vertrek van sterkhouders als Teun Koopmeiners, Marco Bizot, Myron Boadu en Calvin Stengs.

