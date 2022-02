Amsterdam NL V Extra papiercontainers tegen vervuiling: "Het ligt hier eigenlijk altijd vol vuilnis"

De gemeente blijkt de afgelopen twee jaar 35 papiercontainers te hebben bijgeplaatst om afvaloverlast in de stad te verminderen. De containers werden op 'hotspots' geplaatst, schreef wethouder Jakob Wedemeijer (Reiniging) in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat zowel om bovengrondse als ondergrondse containers. "Is het nodig? Ja", vindt een bewoner van de Hoofddorppleinbuurt in Zuid. "Maar ik had liever een andere oplossing. Ik denk dan. Waarom kunnen ze niet twee keer of drie keer in de week het ophalen. Ik vind het niet een verbetering van de straat." In de Spaarndammerbuurt kwamen er volgens buurtbewoners een paar maanden geleden ook nieuwe grote bovengrondse vuilcontainers bij. "Heeft die container extra geholpen? Misschien ietsje", zegt een bewoner. "Maar je zou denken dat zo'n grote bak veel meer zou hepen. Maar het heeft ietsje geholpen."

Een grote papiercontainer in de Spaarndammerbuurt

Een grote papiercontainer in de Hoofddorppleinbuurt AT5 / Luuk Koenen Volgende

Uit onderzoek bleek deze week dat Amsterdammers hun buurt een onvoldoende geven als het om vervuiling gaat. Een andere bewoner van de Hoofddorppleinbuurt denkt daar ook zo over. "Het is gewoon echt heel erg jammer, want we hebben een supermooie straat, een hele fijne buurt en eigenlijk ligt het altijd onder het vuilnis." Niet best Tijdens een gemeentelijke vergadering werd er vanmiddag ook over het afval gesproken. Wedemeijer noemde het slechte rapportcijfer 'niet best' en zei de signalen 'uitermate serieus' te nemen. De gemeente kan Amsterdammers en bedrijven ook beboeten als ze het afval naast containers dumpen. Vorig jaar gebeurde dat bijna 28.000 keer, terwijl het het jaar daarvoor nog om ongeveer 6200 boetes ging. Er wordt al jaren over volle containers en afval op straat geklaagd. De gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling werd september vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld.