Wienen onverbiddelijk: dwangsom tot 50.000 euro voor nachthoreca als ze opengaan

De gemeente Haarlem gaat zaterdagavond wel handhaven als de nachthoreca besluit om open te gaan. In eerste instantie kan de horeca een waarschuwing verwachten, maar als ze dan toch openblijven kunnen ze een dwangsom oplopend tot 50 duizend euro verwachten. Jolanda Beyer, directeur van Patronaat, kan het nog amper bevatten, liet ze zojuist in een radio-interview met Haarlem105 weten. "Ik had niet verwacht dat Wienen gelijk in zou stemmen met de actie, maar dit zag ik echt niet aankomen."

Beyer heeft vanmiddag uitgebreid gesproken met burgemeester Jos Wienen. Daarbij was ook Martijn Bevelander, onder andere eigenaar van club JUNE, aanwezig en de Haarlemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat Jos Wienen niet van plan is te gedogen. "Die dwangsom is zo hoog dat het daarmee wel duidelijk is dat hij echt wil voorkomen dat we opengaan."

Beyer moet het nieuws even laten bezinken. "Ik wil nu nog niet toegeven dat het niet doorgaat zaterdagnacht. Ik wacht nog op de officiële brief. Of we wel of niet opengaan beslissen we later. Ben totaal uit het lood geslagen toen ik de aankondiging net hoorde." Ze laat weten dat ze ook even naar Amsterdam kijkt, wat daar gaat gebeuren. "We hopen op een wonder dat we toch los kunnen. Als Amsterdam losgaat kunnen we misschien meevaren maar we wachten het af. We gaan wel sowieso varen door de Haarlemse grachten, dat gaat door."

Jos Wienen

Een woordvoerder van Jos Wienen laat weten dat de burgemeester zeker wel begrip heeft voor de lastige situatie van de horeca. "Hij heeft echt veel compassie voor de sector en gunt ze niets liever dan dat ze opengaan. Maar hij hecht belang aan de maatregelen van het kabinet en vindt dat hij moet handhaven als horeca willens en wetens besluit om toch open te gaan."

De horeca kan eerst een waarschuwing verwachten. Als daar niet naar geluisterd wordt, kunnen ze een boete verwachten tussen de 10.000 en 50.000 euro. "Dit bedrag hangt af van de grootte van de horecazaak." Als de horeca dan alsnog besluit om open te blijven, kan Wienen overgaan tot het sluiten van een horecazaak.

"Dat is absoluut niet wat de burgemeester wil. Zijn advies is dan ook, wacht de persconferentie van volgende week dinsdag af. Dan wordt duidelijk of en wanneer er versoepelingen komen."