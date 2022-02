Penetrante lucht Heerhugowaard vermoedelijk pepperspray: "Het sloeg op je adem"

De vreemde lucht die er gisteravond voor zorgde dat een complete flat in Heerhugowaard ontruimd moest worden, is mogelijk pepperspray. Dat laat de gemeente Dijk en Waard aan NH Nieuws weten.

47 appartementen in de flat aan het Stationsplein werden gisteravond om iets voor 20.00 uur ontruimd vanwege een 'penetrante' lucht. Het grootste deel van de bewoners werd opgevangen in een verzorgingshuis tegenover het complex. Drie bewoners met coronaverschijnselen werden apart opgevangen in een hotel in de buurt.

"Het was echt een lucht die sloeg op je adem. Ik kon moeilijk ademhalen en moest hoesten", zei een bewoner die gisteravond onverwachts zijn huis moest verlaten.

Vermoeden

Uit metingen van de brandweer kwam niks en ook vandaag werd opnieuw gezocht naar een mogelijk oorzaak van de lucht. Een harde conclusie heeft dat volgens de gemeente niet opgeleverd. Wel een vermoeden, namelijk pepperspray.

"De klachten die mensen hadden, zouden daarmee verband houden: kortdurende keelklachten (hoesten en branderig gevoel), waarbij de effecten niet schadelijk zijn op langere termijn", aldus de gemeente. Inmiddels zijn alle bewoners weer thuis.

Een bewoner omschrijft de stankoverlast