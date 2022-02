Overval op supermarkt in Amstelveens winkelcentrum Kostverlorenhof

Een man heeft vanmiddag de vestiging van de Dirk van de Broek in winkelcentrum Kostverlorenhof overvallen. De dader heeft alleen met woorden gedreigd en er is geen gebruik gemaakt van een wapen, zegt een woordvoerder van de politie.

De overvaller is op de vlucht geslagen nadat hij had geprobeerd een greep in de kassa te doen. De politie kan nog niet bevestigen of hij hierbij succesvol was. Het onderzoek loopt nog.