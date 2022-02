Minderjarigen opgepakt voor reeks straatroven in Zuidoost

Drie minderjarigen van 16 en 17 jaar oud zijn eind vorige week aangehouden. Ze worden verdacht van meerdere straatroven in de omgeving van Opheusdenhof in Zuidoost.

De recherche ontving tussen half januari en begin deze maand meerdere aangiftes van gewelddadige straatroven in de omgeving van Opheusdenhof. Het adres zou door verdachten gebruikt worden voor de verkoopafspraken .

De drie jongens zouden zich een aantal keer hebben voorgedaan als aanbieder van een dure mobiele telefoon via een verkoopsite. Dit plan was zo opgezet om uiteindelijk de koper te beroven.

Rechercheurs hebben, in samenwerking met de verkoopsite, de verkopen aan het adres gemonitord. Vorige week donderdag om 18.00 uur zou er weer een verkoop plaatsvinden. Agenten in burger hebben zich vervolgens voorgedaan als de koper van de mobiele telefoon. Toen de vermeende verkoper de agent naar een andere plek wilde lokken is hij aangehouden. Agenten hebben in de omgeving de twee andere verdachten aangehouden.

Eén verdachte is heengezonden de andere twee zitten lopend het onderzoek nog vast.