Twee jonge vrouwen (18 en 19) dreigen zaadleider van jongen (17) door te knippen

Sanne V. (19) en Sophie R. (18) zouden op 13 november vorig jaar een 17-jarige jongen in Amstelveen hebben bedreigd en ontvoerd. Ook zouden ze het bankpasje en bankgegevens van het slachtoffer hebben ontfutseld. Dat meldt Het Parool .

De meiden zouden die dag geblowd hebben en met het slachtoffer en nog twee vrienden in de auto zijn gestapt om een stukje te rijden. Nadat de vrienden waren uitgestapt, zou Sophie R. bij de jongen op de achterbank zijn gaan zitten, hem een blinddoek hebben omgedaan en hem hebben geslagen.

Ook zou een van hen hebben gedreigd de zaadleider van de jongen door te knippen en een filmpje te maken van een nijptang bij zijn scrotum. Bovendien moest de jongen zijn telefoon, bankpasje en bankgegevens afgeven en zouden hij en zijn moeder 'eraan gaan' als hij met de politie zou praten, aldus Het Parool.

Uit de hand gelopen

De advocaat van Sophie R. benadrukt dat er van een vooropgezette ontvoering geen sprake was en noemt het incident 'ietwat uit de hand gelopen'. "De verdachten en het slachtoffer waren eerst met elkaar en anderen gaan chillen, daarna is het mis gegaan", vertelde de advocaat vandaag in de Amsterdamse rechtbank.

26 april gaat de zaak verder. Sophie R. zit vast in een jeugdinrichting en Sanne V. mag de zaak in vrijheid afwachten.