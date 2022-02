Waarom wordt er zo hard gewerkt aan de hoogspanningsmasten bij Weesp en Muiderberg?

Het elektriciteitsnet tussen Diemen en Muiderberg krijgt een flinke upgrade. De energietransitie eist veel van de bestaande verbinding, dus worden er nieuwe geleiders ingelegd. Dat is op die hoogte geen gemakkelijke klus: "Het is gevaarlijk werk als je niet doet wat je hoort te doen", aldus veiligheidsdeskundige Amel Messchendorp.

Het zal automobilisten op de A1 tussen Hilversum en Amsterdam vast niet ontgaan zijn: er wordt flink geklust aan het elektriciteitsnetwerk langs de weg. Tussen Diemen en Lelystad worden alle geleiders, in de volksmond kabels, vervangen om zo het stroomnetwerk een boost te geven.

"We zijn de bestaande verbinding aan het opwaarderen met nieuwe geleiders", aldus Kasimir Hagendoorn van Tennet, de netbeheerder wat betreft hoogspanningsmasten in Nederland. "We zien een probleem op het net ontstaan doordat we meer stroom opwekken, dat zorgt voor piekbelastingen. Die moeten we met de nieuwe geleiders beter aan kunnen."

Carbon kern

"In de nieuwe geleider zit een carbon kern die dunner en sterker is dan de kern van de oude geleider. Daardoor kan er meer aluminium om de kern heen, waardoor er meer stroom getransporteerd kan worden", legt Amel Messchendorp uit. Bijkomend voordeel is dat de dikte van de kabel hetzelfde is als de oude geleider. "Dat scheelt enorm veel werkzaamheden aan de masten zelf."

