Straat in Wormer onder de palmolie na foutje bij het lossen

De Veerdijk in Wormer ligt vol met palmolie. Tijdens het lossen van de palmolie bij het bedrijf Marine Olie Handelmij is er vanmiddag rond 13.00 uur een lekkage ontstaan. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat aan NH Nieuws weten dat de boel inmiddels onder controle is.

"Een ongewone dag met iets wat we absoluut niet willen", vertelt Bas Nossend van Marine Olie Handelmij. "We slaan hier plantaardige olie en vetten op. Vanmiddag ging het mis toen de olie naar de tank werd gepompt en dat is via een andere leiding er weer uitgestroomd."

Het is enorme ravage op de dijk. "Het stolt en ziet er ook erg uit, maar de hoeveelheid valt mee", zegt Nossend. "Het is een plantaardige olie, dus geen gevaar voor de omgeving."

Op dit moment zijn medewerkers de boel aan het opruimen en dat gaat zeker nog een tijdje duren. De Veerdijk is door de olielekkage in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.