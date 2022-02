Nieuw hoofdstuk in Enkhuizer 'vissensoap': dolfijnen moeten aalscholvers wegjagen

De Zuider Havendijk in Enkhuizen is de strijd aangegaan met de aalscholvers. Met linten en opblaasdolfijnen wordt geprobeerd de vogels weg te houden bij het water en de vissen. Maar heel veel succes lijkt het niet te hebben.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

Over de gehele gracht zijn linten gespannen en in het water drijven blauwe opblaasdolfijnen. Het blijkt een initiatief te zijn van Jaap Klopper, eigenaar van een hengelsportzaak en een bevriende sportvisser. "Buurtbewoners hebben nog geholpen in de hoop dat de aalscholvers weg zouden blijven en we nog wat vissen konden redden. Maar het blijkt niet zo'n succes als gedacht", vertelt Klopper aan NH Nieuws/WEEFF. Eind januari lag de gracht nog vol met vissen die nog amper zuurstof kregen. Na een reddingsactie was het even rustig. Totdat de aalscholvers de Zuider Havendijk vonden. Als een leger trokken ze door het water en lieten ze letterlijk vissen regenen op de omliggende straten. Aalscholvers vliegen tegen ramen Buurtbewoners zijn niet blij met de overlast. De aalscholvers vlogen tegen ramen en auto's, zo vertelde een omwonende vorige week nog. Bovendien zijn er zorgen over de stank van de dode vissen die, nog steeds, op straat worden gegooid. Om nog maar te zwijgen over de poep van de aalscholvers. Tekst gaat verder onder de foto.

Aalscholver bij Zuider Havendijk Enkhuizen NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Dode vis in de straat bij de Zuider Havendijk NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Dolfijn en linten bij de Zuider Havendijk in Enkhuizen NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Linten en Dolfijnen bij de Zuider Havendijk NH Nieuws/Maarten Edelenbosch Volgende

Jaap Klopper is verbaasd over het gedrag van de aalscholvers. "We hadden gedacht dat ze in lengte zouden landen, en de linten dat zouden voorkomen. Maar ze vallen gewoon naar beneden. Het zijn echte overlevers en blijven gewoon elke dag terug komen." Linten en dolfijnen blijven Ondanks dat het niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht, laat Klopper de linten hangen en de dolfijnen drijven. "In de ochtend zijn ze er massaal en helpt het niet. Maar overdag zijn het er wel wat minder." Harde knallen of veel langslopen Een andere oplossing heeft hij ook: "Harde knallen laten horen als ze in het water landen. Maar dat zullen ze in de buurt waarschijnlijk niet leuk vinden", vertelt hij lachend. "En anders veel heen en weer lopen met meerdere mensen. Dan gaan ze ook weg." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorige week over de aalscholvers maakten.

Aalscholvers in Zuider Havendijk laten vissen regenen - NH Nieuws