Behoefte aan fysieke rondleidingen middelbare scholen enorm: "Het zat zo vol"

Groep 8-leerlingen kunnen vanaf deze week fysiek een kijkje nemen op middelbare scholen in de regio. Dit besloten de besturen en rectoren van de scholen in Zuid-Kennemerland eind vorige maand. Eerder leek het erop dat er door de coronamaatregelen alleen een digitale rondleiding mogelijk was.

"Het is ontzettend fijn en leuk dat we de kinderen dit toch nog kunnen bieden", vertelt rector Bernice van Staalduine. "Het gaat om een fysieke rondleiding die door brugklassers gegeven wordt, de rest van de open dag is online. Binnen een paar dagen zaten alle tijdblokken vol, in totaal negenhonderd plekken over drie dagen. Daaruit blijkt dat er veel behoefte aan is."

Ook volgens Jan Henk van der Werff, rector van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, is die behoefte enorm. "Zo groot dat we zelfs extra tijdsloten in gaan plannen. We willen iedereen de kans geven om binnen te kijken en wat leerlingen te ontmoeten. We zullen de dagen langer maken en misschien gaan we wel door tot in de avond."

