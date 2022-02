De Peiling: er moet een suikertaks komen op frisdrank

Dagelijks drinken scholieren twee tot drie glazen frisdrank per dag, en zo’n zeventig procent vindt het 'heel normaal' om de hele dag door frisdrank te drinken. Het drinken van deze hoeveelheid fris is goed voor jaarlijks 73.000 extra calorieën. Dat komt overeen met ruim een maand eten en drinken.

Frisdrank is een van de belangrijkste veroorzakers van overgewicht onder jongeren. In Amsterdamis een op de vijf kinderen en jongeren te zwaar. Hierdoor kan op latere leeftijd het risico toenemen op hart- en vaatziekten, diabetes en mentale problemen.

Suikertaks op frisdrank

De jongeren geven aan dat een flinke prijsverhoging nodig is om te stoppen met het kopen en drinken van frisdrank. De suikertaks die nu in het regeerakkoord staat, moet nog worden ingevoerd. Dat is is een belasting op ongezonde voeding zoals suikerhoudende dranken. In veertig andere landen is een suikertaks al ingevoerd. Hierdoor is de verkoop en consumptie van frisdrank verminderd en is er daarnaast een afname van overgewicht te zien.

Wat denk jij, moet er een suikertaks komen op frisdrank?